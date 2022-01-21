Левитс извинился за то, что нарушил закон и не снял шляпу во время звучания гимна
Foto: Kadrs no video

Президент Латвии Эгилс Левитс выразил сожаление и извинился за то, что во время звучания гимна страны на церемонии открытия памятника Гунару Астре он не снял шляпу, сообщили порталу Delfi в Канцелярии президента.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Канцелярия президента также осуждает тех протестующих, которые явились на место проведения церемонии "с желанием сорвать проходящее памятное мероприятие". Это можно расценивать как подлые действия в отношении памяти народного героя Гунара Астры, "пожертвовавшего своей жизнью в пользу свободной и демократической Латвии, в которой было бы возможно свободно выражать свое мнение".

В канцелярии подчеркнули, что, если целью протестующих была попытка "выбить из колеи" людей, которые участвовали в мероприятии, и создать дополнительное напряжение, тогда это "вряд ли можно считать героическим или достойным уважения поступком".

В четверг, 20 января, Левитс во время звучания гимна не снял шляпу, несмотря на то, что этого требует закон "О государственном гимне Латвии", согласно которому, присутствующие должны стоять, мужчины снимают шляпы, а люди в государственной форме обязаны действовать в соответствии со служебными правилами.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (7) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Прыгнуть в неизвестность. Как сделать первые шаги к карьере в ИТ
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Успеть в последний момент: заказывай подарки в Wolt!