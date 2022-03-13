Левитс: Латвии нужна постоянная военная база НАТО

Президент Латвии Эгил Левитс в интервью CNN заявил, что нашему государству нужна постоянная военная база НАТО, чтобы защитить страну от любой потенциальной российской агрессии.
"Абсолютно. НАТО нужно укреплять восточный фланг. Это страны Балтии, Польша и Румыния, чтобы послать сильный сигнал Москве о том, что НАТО готово защищать своих членов", — сказал Левитс телеканалу CNN в воскресенье, 13 марта.
"Я также жду американские войска в Польше и странах Балтии, и нам необходимо постоянное присутствие американских войск в регионе. Я думаю, что это будет ответ на российские идеи об агрессии за пределами Украины", — добавил он.
"Мы должны защищать наш образ жизни, нашу демократию, и это вопрос доверия к Западу. Это экзамен для Запада. Это экзамен для руководства Америки. И я уверен, что Америка и Запад в целом сдадут этот экзамен", — сказал Левитс.