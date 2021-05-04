Левитс: латвийцы, не владеющие госязыком, — это халатность государства

Тот факт, что через 30 лет после восстановления независимости в Латвии некоторые жители не знают государственный язык, — это халатность со стороны государства, заявил президент ЛР Эгилс Левитс в интервью передаче Латвийского радио "В точке пересечения" (Krustpunktā).

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Отвечая на вопрос про газету о вакцинации против Covid-19, часть тиража которой власти не могут издать на русском языке, Левитс заявил: очень странно, что есть прожившие 30 лет в стране люди, которые не говорят на госязыке.

Левитс со ссылкой на статистические данные, пояснил, что около 90% жителей, которые в Латвии относятся к нацменьшинствам, владеют госязыком. "В противном случае они бы не смогли здесь вести полноценную жизнь. Такая геттоизация недопустима", — полагает президент.

По словам Левитса, в Латвии остаются "отдельные островки", жители которых не владеют латышским языком, поэтому президент не исключает, что в порядке исключения можно выпустить газету о вакцинации на русском языке. Раньше он уже допускал, что в случае с газетой о вакцинации можно сделать исключение в использовании госязыка.

Как ранее сообщила представитель проекта вакцинации Иева Стуре, информационная газета о вакцинации от Covid-19 будет распространяться по почте с середины мая, но только на латышском языке, так как в соответствии с указаниями Центра госязыка газета может быть предложена на русском языке только в том случае, если человек выразил такое желание.

"Мы не можем готовить издание на двух языках. Мы можем распространять газету на латышском языке, указав ссылку, где ее можно прочитать на русском языке", — сказала Стуре.

Этот запрет стал одной из причин, чтобы рассматривать вопрос о необходимости газеты как таковой, так как проект вакцинации рассчитывал распространять ее и на русском языке.

В настоящее время ведется поиск других способов обратиться к русскоязычной аудитории, например, распространение информационных материалов на русском языке в сетях супермаркетов, а Рижская дума дала разрешение распространять материалы на двух языках в подъездах многоквартирных домов. Проект вакцинации полагает, что более скептически относятся к вакцинации именно русскоязычные жители, не читающие латышские СМИ.