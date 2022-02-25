Левитс: Латвия готова принять сотрудников украинского посольства в Москве

Латвия готовится принять сотрудников посольства Украины в Москве по просьбе Украины, учитывая решение украинских властей прекратить дипломатические отношения с Россией, подтвердил президент Эгилс Левитс.

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Как сообщила агентству LETA представитель Канцелярии президента Элина Креса, сегодня Левитс принял участие в собрании стран восточного фланга НАТО и чрезвычайном онлайн-саммите альянса, чтобы обсудить нападение России на Украину и необходимость укрепления восточного фланга НАТО — Болгарии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии.

Представительница Канцелярии президента указала, что на обеих встречах наблюдалось полное единство государств-членов, готовность оказать поддержку Украине, в том числе военной техникой, а также выступление за жесткие экономические и политические санкции с целью изоляции России всеми возможными способами. Как и другие лидеры страны Левитс поддержал отключение России от платежной системы SWIFT.

Лидеры государств-членов обсудили необходимость серьезного укрепления стратегических коммуникаций. Президент похвалил тот факт, что европейские страны исключают кремлевские пропагандистские каналы из телетрансляций, но этого недостаточно. Левитс подчеркнул необходимость разоблачения российской лжи, которую поддерживает Кремль, поскольку правда опасна для авторитарного режима.

Ранее сообщалось, что Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.