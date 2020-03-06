Левитс: Латвия хочет видеть единую систему контроля борьбы с отмыванием денег в Балтии и странах Северной Европы

Латвия хочет видеть единую систему контроля борьбы с отмыванием денег и финансированием международного терроризма в странах Балтии и Северной Европы, заявил на встрече с президентом группы Swedbank Йенсом Хенрикссоном президент Латвии Эгил Левитс.

Как сообщили в канцелярии президента, на встрече стороны обсудили работу, проделанную Латвией по упорядочению финансового сектора и борьбе с финансовыми преступлениями, дальнейшие шаги в этой области, а также говорили о кредитовании жилья и дигитализации банков.

Левитс подчеркнул достижения Латвии в борьбе с финансовыми преступлениями и рассказал, что ответственные органы разрабатывают руководство с новыми принципами работы для банковского сектора.

Он также интересовался точкой зрения Swedbank на проблему поддержки предпринимательства и кредитования жилья в регионах.

Swedbank со своей стороны информировал о действиях и планах по повышению финансовой грамотности и доступности банковских услуг в регионах.