Левитс: Латвия как национальное государство может существовать только на латышском языке
Foto: LETA

Латвия будущего как национальное государство может существовать только на латышском языке, сказал президент Эгил Левитс в свой последний рабочий день в Латвийской национальной библиотеке (ЛНБ).

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Как сообщила агентству LETA руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дейчмане, Левитс сегодня, в свой последний рабочий день, посетил ЛНБ, где в 2019 году состоялась его инаугурация, и передал директору ЛНБ Андрису Вилксу послание для будущего "О латышском языке".

Президент заявил, что латышский язык является "нашим родным языком, языком нашего сердца и ума", язык определяет нашу идентичность и влияет на наше мировоззрение.

"Слово в латышском языке воспитывалось поколениями в дайнах и песнях. Печатное слово объединило латышскоязычное пространство. Эмансипация латышского языка в 19-м веке создала национальную культуру. На латышском языке была сформулирована политическая мысль, представляющая интересы латышей", — сказал Левитс.

"Устное и печатное латышское слово объединило нас в нацию и государство. Были определены границы Латвийского государства, охватывающие латышскоязычные регионы. Латвийское государство было основано, чтобы быть домом для латышского народа и латышского языка, ", — подчеркнул президент.

Он обратил внимание на то, что латышская демократия в 21-м веке существует на латышском языке, который является общим государственным языком всего общества. Это также язык демократического участия. Президент добавил, что язык — это поле для разговоров, творчества и идей. На латышском языке мы выражаем и описываем реальность, постоянно модернизируя латышский язык как язык культуры, образования и науки, как полноценную часть цифрового мира.

"Сатверсме возлагает на нас обязанность обеспечить, чтобы латышский язык существовал на протяжении веков. Обязанность как для сегодняшних, так и для будущих поколенияй. Это есть и остается обязанностью каждого латыша, гражданина Латвии. [..] Латышский язык воплощает нашу волю к государственности. Латвия будущего будет существовать как латышская Латвия. Эта цель вечна и неизменна", — сказал президент.

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