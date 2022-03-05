Левитс: Латвия поддерживает все возможности оказания помощи Украине
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Что касается поддержки Украины, то Латвия выступает за рассмотрение абсолютно всех возможностей, заявил сегодня на митинге в поддержку Украины в Риге президент Латвии Эгилс Левитс.

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"Это я также говорю в связи с заявлениями президента Украины [Владимира] Зеленского в последние дни — мы за то, чтобы рассматривались все варианты, абсолютно все", — подчеркнул президент.

Зеленский в пятницу осудил решение НАТО не вводить бесполетную зону над Украиной, к чему призывал Киев, чтобы остановить российские авиаудары.

По словам Левитса, Латвия выступает за всемерную помощь Запада Украине.

Он также заявил, что вторжение российского режима в Украину стало началом конца режима Владимира Путина, и подчеркнул, что у латышей никогда не было иллюзий относительно агрессивного характера и агрессивной идеологии российского режима.

"Но сейчас проснулся и Запад, проснулся весь мир, и Запад помогает Украине — Украина всех объединила", — подчеркнул президент.

Латвия оказывает Украине всевозможную поддержку, в том числе политическую, а наша военная поддержка выражается в отправке оборонительного оружия, техники, "используемой украинцами в этой войне за свою родину".

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