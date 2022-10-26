Левитс: Латвия в 2030 году не должна отставать от Литвы и Эстонии

Латвия в 2030 году не должна отставать от Литвы и Эстонии, заявил президент Эгил Левитс в среду на конференции "Государственная стратегия Латвии и общественно-политический консенсус", организованной Объединением экономистов в сотрудничестве с канцелярией президента.

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Президент подчеркнул, что при формировании нового правительства необходимо найти общий знаменатель, как работать в ближайшие восемь лет. "Прежде всего политические партии должны над содержанием того, как работать в ближайшие четыре года. Еще до утверждения правительства они должны согласовать декларацию правительства", - сказал Левитс.

Президент заявил, что эта зима и ближайшие годы будут наполнены геополитическими вызовами в связи с войной России на Украине. Предстоит пережить замедление мировой экономики, и Латвия в том числе в следующем году скатится в умеренную рецессию.

"Латвия всегда отставала от своих балтийских соседей, и с каждым годом отставание увеличивается. По многим показателям Европейского союза Латвия стабильно занимает третье место снизу, при этом и Литва, и Эстония быстро улучшили свои показатели", - сказал Левитс.

Он отметил, что в последние годы Латвия почти ничего не сделала для укрепления энергетической независимости. Также мало делается для развития человеческих ресурсов, мало инвестируется в исследования и науку.

При этом Левитс отметил, что очень много было сделано за последние месяцы для укрепления энергетической независимости с целью отказа от российского газа. Осталось много нерешенных задач в области использования возобновляемой энергии, кроме того, Латвии нужен терминал сжиженного газа.

От следующего правительства ожидается концепция развития энергетики, и в следующем правительстве должен быть назначен член Кабинета министров, ответственный за вопросы энергетики, сказал президент.

"Латвии также необходимо пересмотреть модель экономики, как мы будем ее развивать и финансировать. Мы должны присоединиться к Европейскому зеленому курсу, который необходимо адаптировать к специфическим требованиям Латвии с учетом того, что в ближайшее время станут доступны средства Фонда восстановления", - подчеркнул Левитс.

Президент добавил, что нельзя пренебрегать серьезными инвестициями в людей, их знания, навыки и технологии. Инвестиции, ориентированные на людей, должны быть приоритетом в инвестиционной политике Латвии, подчеркнул Левитс.