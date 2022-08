Левитс: Латвия восстановила свою независимость против воли Горбачева

В результате распада Советского Союза Латвия и другие страны Балтии смогли восстановить свою независимость, несмотря на то, что первый и последний президент СССР Михаил Горбачев этого не хотел. Такое мнение высказал президент Латвии Эгилс Левитс после смерти Горбачева.

"Советская система не выдержала конкуренции с западной системой. Попытки Горбачева реформировать застывшую систему привели к распаду СССР. Большую роль в этом сыграли балтийцы. Ущемленным народам это принесло свободу. В результате — против воли Горбачева — и Латвия восстановила свою независимость", — написал Левитс в соцсети Twitter.

О смерти последнего президента СССР высказался и министр иностранных дел Эдгар Ринкевич. Он подчеркнул, что Горбачеву не удалось реформировать Советский Союз и это было лучшим моментом прошлого века.

"Михаил Горбачев пытался реформировать Советский Союз и потерпел неудачу. Распад СССР был лучшим моментом 20 века. Конец Холодной войны был великим, но убийства людей в Тбилиси, Вильнюсе, Риге — это тоже часть его наследия. История должна судить его. Покойся с миром", — написал Ринкевич в соцсети Twitter.

