Левитс: латыши и все патриоты Латвии вне зависимости от национальности должны говорить об общих ценностях
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Люди, которые приходят к памятнику в Пардаугаве, не понимают, в каком государстве и в каком столетии они живут, заявил в видеообращении президент Латвии Эгилс Левитс.

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По словам президента, эти люди физически находятся в Латвии, но духовно — в "русском мире", который остался и мыслит категориями прошлого и позапрошлого веков. Глава государства указал, что такие люди есть не только в Латвии. Они есть и в других странах Европы, например, в Германии, признал президент.

Левитс акцентировал, что латышам и всем патриотам Латвии независимо от национальности нужно громко, ясно и прямо говорить и указывать, что они стоят на общем фундаменте латвийских и европейских ценностей, что мы вместе с Украиной, а не с Россией как со страной-агрессором.

Президент не согласен с недавним услышанным советом, что нужно избегать высказывать свое мнение громко. Напротив, Левитс считает — и латышам, и патриотам Латвии нужно говорить, чтобы все — и тем людям, которые приходят к памятнику — было ясно, что это общее мнение Латвии.

В свою очередь, ответственные должностные лица и учреждения должны, по мнению Левитса, дать оценку тому, что произошло (10 мая у памятника в Пардаугаве-Ред) и сделать выводы, чтобы подобные случаи не повторялись.

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