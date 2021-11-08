Левитс: локдаун надо отменять, но ряд строгих ограничений оставить

Локдаун, действующий в Латвии из-за распространения Covid-19, надо отменять в установленный срок, сказал в интервью в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) президент Латвии Эгилс Левитс.

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По его словам, с 15 ноября локдаун должен быть отменен, но с рядом условий: в "зеленом режиме" смогут жить привитые, а для остальных будут действовать строгие ограничения. Это позволит невакцинированным взвесить все аргументы и привиться.

Одновременно надо обеспечить высокий охват вакцинации в стране, особенно среди людей старшего поколения. Президент считает, что прививку надо привозить на дом, если человек не может добраться до пункта вакцинации. В особенности это касается жителей сельской местности.

Левитс предлагает к этому процессу привлечь муниципалитеты, поскольку они "знают своих людей" и могут лучше организовать процесс вакцинации. Недопустимо снижать темпы вакцинации.