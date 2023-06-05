Левитс: лучший вариант коалиции — ее нынешний состав

Действующий президент Эгилс Левитс считает, что лучшим вариантом коалиции был бы нынешний ее состав.

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В интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении Левитс заявил, что количество голосов, которыми избран президент, не слишком важно.

Вопрос о том, какими голосами был избран президент. В данном случае это было сделано голосами оппозиции. "Увидим, какой результат будет у консультаций", — заявил Левитс.

В то же время расширение коалиции возможно, однако Левитс "не предпочел бы, чтобы в составе коалиции была политическая сила, которая не полностью освободилась от олигархического влияния".

Как сообщалось ранее, 31 мая Сейм избрал новым президентом Латвии кандидата от "Нового Единства", многолетнего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича. За него проголосовали оппозиционные Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные", ни один голос за Ринкевича не отдали "Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение.

Итоги президентских выборов привели к тому, что в политических кругах сложилось мнение о неизбежности изменений — либо расширении существующей коалиции, либо полной смены правительства, например, допускается, что ядро новой коалиции могут сформировать "Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные". "Новое Единство" уже начало переговоры о расширении коалиции с ОС и Нацобъединением, которые до этого возражали против каких-либо изменений в ее составе.