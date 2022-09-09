Левитс: массовая натурализация без индивидуальной проверки — недопустима

Массовая натурализация без индивидуальной проверки — недопустима, заявил в свое речи на конференции "Роль Верховных судов в укреплении ценностей Конституции" президент Латвии Эгилс Левитс, сообщает агентство LETA.

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Необходимо проверять, является ли претендент на гражданство Латвии лояльным, включен ли он в существующее сообщество граждан, знает ли государственный язык, готов ли выполнять другие правила, подчеркнул президент, комментируя приговор Сената о всенародной инициативе присвоить гражданство автоматически всем негражданам.

Левитс также отметил, что Сенат исторически играл особую роль в применении и защите Сатверсме. После восстановления независимости Латвии и до учреждения Конституционного суда в 1996 году в компетенцию Сената входило окончательное толкование Сатверсме и решение конституционно-правовых вопросов.

Президент страны также сослался на постановление от 30 апреля 2013 года, в котором Департамент по административным делам выделил ставший актуальным сегодня аспект 1-й статьи Сатверсме Конституции и вытекающий из нее принцип самозащиты демократии.

Этот принцип предусматривает, что демократический государственный строй не должен ждать, пока соответствующие действия, направленные на его ликвидацию, достигнут такого уровня, что уже будут конкретно дестабилизировать и угрожать этой системе. Тогда предотвращение этой угрозы могло бы потребовать гораздо больших усилий со стороны государства, обществу пришлось бы терпеть большее ограничение прав, а исход был бы более неопределенным. Тогда может быть уже поздно, поэтому государство имеет право и обязанность предотвратить такую ​​угрозу на ранней стадии.

В приговоре от 12 февраля 2014 года, определяя понятие "народ Латвии" (Latvijas tauta) во 2-й статье Сатверсме, Департамент по административным делам синтезировал два основных принципа латвийского государственного устройства, определенные во введении к Сатверсме, а именно, что Латвия является одновременно демократически и латышским национальным государством.

По словам президента, это означает, что понятие "народ Латвии" включает в себя всех граждан Латвии, связанных с Латвийским государством юридической связью гражданства, а также все принадлежащие к государственной латышской нации, которые связаны с Латвийским государством национально-культурной принадлежностью. В понимании 2-й статьи Сатверстве, "народ Латвии" формируют все граждане Латвии, независимо от национальности, и все латыши, независимо от гражданства.

Президент отметил, что совокупность граждан, состоящая из всех трудоспособных граждан, действует от имени латвийского народа как политического органа, но каждый латыш имеет право на получение латвийского гражданства в соответствии с основополагающим принципом национального государства.

"В этом приговоре также говорится, что идентичность граждан в целом является частью конституционной идентичности Латвийского государства. Ею нельзя манипулировать", — заявил в своем выступлении президент.

Левитс также сослался на еще одно постановление Департамента по административным делам о конституционных основах государства, указав, что Латвию как национальное государство создала латышская государственная нация на основании своей конституционной власти, что проистекает из понимания определения "народ Латвии" во 2-й статье Сатверсме.

Далее в этом постановлении определено, что ни граждане в целом, ни Сейм как законодатель не могут изменять ядро ​​Сатверсме. Президент подчеркнул, что ядро Сатверсме неприкосновенно, поэтому важно, что в этом решении Сенат также определил, что ядро ​​Сатверсме не может быть затронуто нормами ЕС. В случае возникновения противоречий предпочтение отдается Сатверсме, ядру Сатверсме.

"Таким образом, за несколько лет до того, как в ЕС возникли дискуссии по этому вопросу, этот приговор уже определил защиту ядра Сатверсме как со стороны неконституционных поправок в Сатверсме, так и со стороны потенциальных норм ЕС, затрагивающих ядро Сатверсме" — сказал президент.