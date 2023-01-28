Левитс: Мы не хотим притока россиян в Латвию

Президент Латвии Эгилс Левитс в интервью немецкому изданию Deutsche Welle приветствовал решение канцлера Германии Олафа Шольца направить танки Leopard-2 в Украину, отверг обвинения Кремля в том, что страны Запада перешли красную линию, и объяснил, почему западные союзники должны еще больше усилить поддержку Украины.

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"Решение канцлера Шольца (отправить в Украину боевые танки Leopard-2) очень приветствуется всеми союзниками по НАТО, а также Латвией. Я думаю, что это правильное решение, потому что безопасность Европы под угрозой. Мы считаем, что необходимо поддержать Украину, потому что это единственный способ защитить Европу", - отметил Левитс.

Президент Латвии подчеркнул, что "источником войны является Россия, а не НАТО, не Европа, не Германия и не Латвия. И, конечно, мы защищаемся. Защита наших государств - это наш долг. Россия уже переступила красную линию, напав на Украину - суверенную демократическую страну".

"Мы должны помочь Украине защитить нацию, государство. А Россия должна увидеть, что агрессия не может быть выгодной. Потому что, если мы позволим России извлекать выгоду из агрессии, то, разумеется, какие могут быть ограничения? Тогда это приглашение для России идти дальше, а также, например, для других стран - нападать на соседей", - сказал Эгилс Левитс.

На вопрос, не беспокоит ли его перспектива ядерной войны в центре Европы, президент Латвии ответил: "У нас нет ядерного оружия. У большинства европейских стран тоже нет ядерного оружия. Оно есть у Соединенных Штатов Америки. И президент США Байден уже сказал, что применение Россией ядерного оружия в Украине будет катастрофой для России".

"Если мы смотрим на геополитическую ситуацию, то крайне важно, чтобы Европа была защищена. И теперь защита Европы находится в руках Украины. И наш долг - помочь Украине", - добавил он.

Левитс пояснил, почему Латвия закрывает границы для российских туристов: "Если есть реальные беженцы, конечно, их запросы мы рассматриваем. Но мы не хотим сейчас - на фоне ситуации в Европе, когда российские солдаты убивают украинцев, - чтобы к нам приезжали российские туристы".

Президент отметил, что Латвия не готова принять российских уклонистов, бегущих от мобилизации: "Мы не хотим притока россиян сюда, в Латвию. Потому что именно российское общество должно остановить агрессию. Мы, конечно, будем рассматривать отдельные случаи. Но российских эмигрантов, например, принимают в Германии, им стоит ехать в Германию".

По его мнению, западные политики допустили серьезный просчет, когда после 2014 года не воспринимали всерьез предупреждения стран Балтии предупреждали о возможности российской агрессии.

"Он (просчет) автоматически привел к полномасштабному вторжению в Украину. Мы знаем, что это прямое следствие, и поэтому - именно по этой причине - мы выступаем за реальную поддержку Украины, чтобы она могла защитить себя на этот раз. Мы все в Европе сейчас больше думаем о своей защите, потому что у нас агрессивный сосед, и естественно, мы повышаем нашу обороноспособность", - подвел итог Левитс.