Левитс на 9 мая отправился в Ватикан

Президент Латвии Эгил Левитс отправился с визитом в Ватикан и Италию, сообщила руководитель пресс-центра канцелярии президента Юстина Дейчмане.

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В честь 100-летия отношений между Латвией и Святым престолом 9 и 10 мая состоится визит президента с супругой Андрой Левите в Ватикан и аудиенция у папы Франциска. Также запланированы переговоры с госсекретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином, которому президент вручит государственную награду Латвии — орден Трех звезд I степени.

Сегодня, в День Европы, президент посетит посвященную 50-летию отношений между ЕС и Святым престолом мессу. В Риме также состоится презентация книги о дипломатических отношениях Латвии с Ватиканом и концерт в базилике Санти-Куаттро-Коронати.

11 и 12 мая состоится официальный визит президента в Италию, где он встретится с президентом этой страны Серджо Маттареллой, президентом Сената Марией Элизабеттой Альберти-Казеллати и другими официальными лицами. Визит посвящен 100-летию признания Латвии де-юре и установления дипломатических отношений с Италией, а также 30-летия их восстановления.

В Риме Левитс также выступит с лекцией в оборонном колледже НАТО, который в этом году отмечает 70-летие, и встретится с его руководством.

11 мая у Левитса запланирована встреча с представителями Суверенного Мальтийского ордена, во время которой будет обсуждаться дальнейшее сотрудничество в сфере гуманитарных вопросов, культуры и образования.