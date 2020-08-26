Левитс: на Латвию надвигается вторая волна пандемии Covid-19

Заболеваемость Covid-19 растет во всем мире, вторая волна пандемии надвигается и на Латвию, заявил президент Эгил Левитс журналистам после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

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"Латвия пока держится достаточно хорошо", - сказал президент. В то же время он отметил, что, судя по последней информации о 18 новых заболевших Covid-19, Латвии вряд ли удастся долго поддерживать низкий уровень заболеваемости, поэтому нужно готовиться ко второй волне Covid-19.

"Наша главная задача - обеспечить в Латвии наилучшую ситуацию из возможных, чтобы она и в дальнейшем оставалась островком безопасности на европейской и мировой карте распространения Covid-19", - подчеркнул президент.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии сделано 2290 тестов на Covid-19 и выявлено 18 новых случаев заболевания.

Согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний, 11 заболевших являются контактными лицами людей, которые заразились ранее, два человека вернулись из-за границы. Источники инфицирования остальных уточняются.