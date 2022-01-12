Левитс надеется, что до обязательной вакцинации пожилых жителей страны дело не дойдет

Президент Латвии Эгилс Левитс надеется, что Латвии не придется вводить обязательную вакцинацию. Но если охват вакцинации среди пожилых людей останется низким, к дискуссии о введении обязательных прививок от Covid-19 придется вернуться.

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"Вакцинация — вопрос ответственности каждого конкретного человека, его понимание того, что необходимо для защиты себя и окружающих. Считаю, что разумные люди уже привились, но нужно убедить тех, кто пока сомневается", — заявил президент на пресс-конференции после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.

Сейчас в Латвии прививку от Covid-19 получили 80% пожилых людей. Цель — увеличить охват до, как минимум, 90%, заявил президент. Он полагает, что этому может помочь более эффективная система вакцинации: например, возможность получить прививку на дому для всех, в том числе в самых отдаленных регионах страны.

Стремление некоторых стран Европы ввести обязательную вакцинацию для пожилых жителей Левитс оценивает неоднозначно: "Если бы мы достигли охвата в 90%, в этом не было бы необходимости. Если этот процент будет расти медленно, а штамм омикрона распространится быстро, может начаться дискуссия об обязательной вакцинации. Но я надеюсь, что нужды в этом не будет, поскольку вакцин достаточно".

Ранее правительственная коалиция уже выносила на обсуждение этот вопрос. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс, в частности, заявил, что в контексте распространения "омикрона" у вакцин есть особая роль. Жители должны понимать, что в Латвии в больницы попадают, в основном, невакцинированные пожилые люди. Они же чаще умирают от Сovid-19.