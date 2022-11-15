Левитс надеется, что на следующей неделе сможет официально номинировать премьер-министра

Президент Латвии Эгилс Левитс во вторник, 15 ноября, после встречи с представителями "Объединенного списка" выразил надежду, что процесс формирования коалиции вскоре завершится разработкой правительственной декларации, и уже на следующей неделе глава государства сможет формально назвать имя нового премьер-министра.

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Левитс обещает назвать премьера

Напомним, что от имени победившей на выборах в 14-й Сейм партии "Нового Единства", получившей 26 мандатов в парламенте, переговоры о создании коалиции с "Объединенным списком" (15 мандатов) и Национальным объединением (13 мандатов) ведет действующий премьер Кришьянис Кариньш.

Считается, что именно Кариньш возглавит и следующий Кабинет министров, однако президент Эгилс Левитс формально еще не назвал его кандидатуру, дожидаясь, будет ли правительство все-таки создано.

Теперь Левитс говорит, что ситуация благоприятная, поскольку стороны обязались продолжать переговоры, чтобы подготовить правительственную декларацию, в которой будут сформулированы задачи следующего Кабинета министроов. Левитс напомнил, что проект правительственной декларации ожидается от Кариньша в течение следующей недели.

"У меня появилась уверенность, что "Объединенный список" также хочет дойти до декларации. Мне кажется, уже достигнуты договоренности по ряду вопросов, остаются и такие, где этого соглашения еще нет, но его можно достичь", — подчеркнул президент. И понадеялся, что в случае прогресса он уже на следующей неделе назовет имя следующего премьер-министра.

"Объединенный список" настаивает еще на одном меморандуме

"Объединенный список" предложит потенциальным коалиционным партиям — Национальному объединению и "Новому Единству" — подготовить и подписать еще один меморандум, сообщил, в свою очередь, сегодня журналистам после встречи с президентом Эгилом Левитсом один из учредителей "Объединенного списка" Улдис Пиленс.

Он сказал, что документ можно было бы назвать "меморандум-2" и в нем необходимо отразить задачи коалиции на ближайшие годы и финансовые рамки. По словам Пиленса, это поможет ускорить процесс формирования правительства.

Пиленс считает, что с самого начала следует разработать документ, содержащий список задач для коалиции и финансовые рамки, затем можно будет подготовить декларацию правительства и только после этого — говорить о распределении сфер ответственности согласно предложению лидера "Нового Единства" Кришьяниса Кариньша, если "Объединенный список" получит уверенность в том, что коалиция сможет выполнить свои задачи.