Левитс: Напав на Украину, Россия исключила себя из международного сообщества

Нападением на Украину Россия исключила себя из международного сообщества, заявил президент Латвии Эгилс Левитс на пресс-конференции в субботу, 26 февраля, сообщает агентство LETA.

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25 февраля президент Латвии посетил внеочередной онлайн-саммит НАТО, в котором приняли участие лидеры 30 стран-членов альянса. Военная ситуация в Украине была единственным пунктом повестки дня.

Президент Латвии отметил, что в НАТО считают российское вторжение в Украину не только агрессией против Украины, но и против всей Европы, НАТО и международного миропорядка.

"Это не изолированный конфликт между Россией и Украиной. Это нападение на весь демократический мир и порядок мира. Это, в свою очередь, приводит к выводам о том, какой должна быть реакция. Реакция заключалась в том, чтобы изолировать Россию от мир всеми возможными способами", - сказал Эгилс Левитс.

Одним из способов добиться этого, по мнению Левита, являются жесткие экономические санкции против России. Над санкциями работают на уровне Евросоюза, и США делают то же самое. Он подчеркнул, что Канада тоже объявила о своих санкциях против России. Санкции против восточного соседа Латвии введут Япония и Австралия.

Говоря о санкциях для России со стороны ЕС, Левитс подчеркнул, что они очень жесткие, и в среднесрочной и долгосрочной перспективе санкции окажут серьезное влияние на российскую экономику. Ожидается, что санкции продлятся и дольше, в результате чего Россия будет отставать в экономическом и технологическом развитии, добавил он.

"Важно, чтобы санкции включали запрет на экспорт и сотрудничество в сфере высоких технологий. Сейчас, при бурном развитии высоких технологий, Россия в одиночку не сможет развиваться без кооперации и без импорта с Запада. Даже в среднесрочной перспективе это означает удар по российской экономике", — заявил Левитс.

Он также указал, что есть и другие возможные санкции, которые могут быть приняты в ближайшее время. По его словам, отключение России от международной платежной системы SWIFT является особо важным вопросом. Левитс отметил, что консенсуса по этому вопросу пока не достигнуто, но Латвия всегда настаивала на исключении России из системы SWIFT.

"Я подтвердил позицию Латвии и на вчерашнем заседании. Были и представители ряда других стран, которые также считают, что Россию следует исключить из системы SWIFT. Очень возможно, что последует исключение России из систем SWIFT", — сказал президент Латвии.

По его словам, стратегия изоляции России также включает в себя исключение России из всевозможных международных организаций. Президент Латвии высоко оценил быструю реакцию Совета Европы, принявшего решение приостановить участие России. Левитс сказал, что 42 из 47 государств-членов проголосовали за приостановку участия России, а два - сама Россия и Армения - выступили против.

"Важно то, что Запад абсолютно един. Редкое в моей практике единство среди 30 членов НАТО. На самом деле ни о каких нюансах речи не шло. Все говорят о санкциях против России. Все считают, что это не только вопрос России и Украины, но еще и европейский вопрос. Это глобальная проблема", — сказал он.