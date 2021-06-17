Левитс: не исключается, что частные русскоязычные СМИ все же смогут получать финансовую поддержку от государства

Президент Латвии Эгилс Левитс, призвавший Сейм принять закон, позволяющий государству оказывать финансовую поддержку коммерческим масс-медиа, допустил, что в порядке исключения русскоязычные СМИ смогут все же получать средства из госбюджета. Об этом глава государства сказал в интервью "Delfi TV с Янисом Домбурсом".

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Эгилс Левитс подчеркнул, что латвийское общество двигается к тому, чтобы в публичном пространстве использовался латышский язык, как средство интеграции. Ранее президент заявил,что при решении вопроса о выделении финансоваой поддержки нужно уделять внимание тому, что СМИ предоставляет информацию на очень хорошем латышском языке.

Отвечая на вопрос Яниса Домбурса о том, смогут ли все же претендовать на финансовую поддержку государства частные русскоязычные СМИ, президент ответил, что это возможно в порядке исключения. Какими могут быть эти исключения, глава государства не уточнил. Месяц назад, напомним, в обществе разгорелась дискуссия о качестве перевода на русский язык слоганов рекламной кампании вакцинации.

В интервью Янису Домбурсу президент подчеркнул, что на гранты от государства смогут рассчитывать "представители качественной, некоррумпированной журналистики". Государственное финансирование должно будет распределяться на конкурсной основе. Система отбора могла бы работать по тем же принципам, как сегодня этим занимаются Фонд общественной интеграции и Фонд культурного капитала.