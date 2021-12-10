Левитс не поедет на Олимпиаду-2022. Вместо него на игры отправится посол Латвии в Китае

Президент Латвии Эгилс Левитс не поедет на зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине по разным причинам, в основном из-за эпидемиологических ограничений, сообщили агентству LETA в Канцелярии президента.

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Нашу страну на играх представит посол Латвии в Китае Майя Маника. В свою очередь президент встретится с олимпийской командой Латвии перед играми и пожелает им успеха и самых лучших результатов.

Ранее уже сообщалось, что Канада решила присоединиться к США, Великобритании и Австралии в дипломатическом бойкоте Олимпиады-2022 в Пекине.

Белый дом, правительства Британии и Австралии решили не отправлять дипломатов или официальных представителей на игры в Пекине в знак протеста против нарушений прав человека в регионе Синьцзян. Китай пообещал принять жесткие ответные меры.

Дипломатический бойкот не повлияет на возможности канадских, американских, британских и австралийских спортсменов участия в олимпийских играх.

Правозащитные организации призвали к полному бойкоту Олимпиады-2022, указав на нарушения прав человека в Китае в отношении уйгуров и подавление демократических протестов в Гонконге.