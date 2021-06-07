Левитс: не представляю, чтобы министр Эглитис всерьез писал о распределении денег самоуправлениям

Президент Латвии Эгил Левитс считает, что новый министр благосостояния Гатис Эглитис (Новая консервативная партия) не всерьез писал о том, что правящая коалиция при распределении фондов ЕС в первую очередь будет заботиться о "своих" самоуправлениях. Об этом президент заявил Латвийскому радио.
Левитс подчеркнул, что такие высказывания неприемлемы, но допустил, что Эглитис не писал это всерьез.
"Не могу себе представить, чтобы новый министр воспринимал это серьезно и не думаю, что правительство в своих решениях думало только о "своих"", — подчеркнул президент. Он добавил, что не каждое сказанное политиками слово нужно взвешивать на "золотых весах".
Как сообщалось, Эглитис вызвал скандал своим постом в Twitter. Он призвал "Латвийское объединение регионов", Союз "зеленых" и крестьян и "Согласие" не слишком радоваться победе на выборах в некоторых регионах, потому что деньги еврофондов будут распределять четыре партии правящей коалиции, и заботиться они будут в первую очередь о "своих" самоуправлениях.
После волны возмущения министр стер запись и написал ее в более мягком варианте: "Мне будет интересно понаблюдать, как результаты муниципальных выборов повлияют на денежные потоки Еврофондов и Фонда оздоровления и устойчивости. For the record: у НКП нет "своих" самоуправлений".
Он заявил, что хотел только высказать свое мнение о когда-то существовавшей нечестной практике распределения средств, когда большая поддержка оказывалась самоуправлениям, где у власти был Союз "зеленых" и крестьян.