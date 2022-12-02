Левитс не торопится высказывать мнение о решении Сейма учредить должность вице-министра

У президента Эгила Левитса есть десять дней на то, чтобы провозгласить или не провогласить поправки к законам, которые вводят должность вице-министра и дают зеленый свет созданию нового Министерства климате и энергетики. Глава государства сообщит свое решение, когда подойдет срок, дала понять агентству LETA руководитель Медийного центра Президентской канцелярии Юстине Дейчмане.

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Президента смущает вице-министр обороны

В программе Nedēļa.Post scriptum телеканала TV24 Эгил Левитс указал, что сейчас нет основания для создания должности вице-министра в Министерстве обороны. Левитс отметил, что до сих пор он не видел хорошего обоснования необходимости такой должности в Министерстве обороны, но оно могло бы быть.

"Я не могу выделить отдельное направление в оборонной политике, где это было бы необходимо. Это не окончательная оценка, но я не вижу такой необходимости на данный момент", — сказал президент в программе, отвечая на вопрос, считает ли он полезным создание такой должности и будет ли она доверена, например, представителю "Объединенного списка", депутату 14-го Сейма Игорю Раеву.

Отвечая на вопрос TV24, потребуются ли заместители министров по другим направлениям деятельности министерств — высшему образованию и науки, дигитализации, демографии, делам семьи и детей — президент ответил утвердительно.

Левитс также подчеркнул, что согласно Сатверсме кандидатуры министров обороны и иностранных дел должны согласовываться с президентом. Он высоко оценил кандидатуру действующего министра иностранных дел Эдгарса Ринкевича ("Новое Единство") на должность министра иностранных дел и кандидатуру Инары Мурниеце (Национальное объединение) на должность министра обороны.

Президентская пауза в создании коалиции

От решения президента о провозглашении поправок к утвержденным законам зависит ход переговоров о создании нового правительства. Представитель "Нового Единства" Арвилс Ашераденс уже дал понять, что политики продолжают работу над правительственной декларацией и коалиционным договором, однако проект решения об утверждении нового Кабинета министров будет выдвинут на голосование в Сейм не ранее 14 декабря. Потому что к 13 декабря станет известно, вступят ли в силу поправки, утвержденные Сеймом.

В четверг, 1 декабря, Сейм большинством голосов трех партий будущей коалиции — "Новым Единством", "Объединенным списком" и Национальным объединением — внес поправки в закон "Об устройстве государственного управления", предусматривающие создание должности вице-министра, и в закон "Об устройстве Кабинета министров", позволяющие создать Министерство климата и энергетики.

Оба законопроекта были утверждены парламентом в срочном порядке, всего в двух, а не вы трех чтениях, вопреки мнению ответственной Юридической коалиции, в которой будущая коалиция, контролирующая в Сеймке 54 из 100 голосов, не имеет большинства (6 из 11 депутатов — в пользу оппозиции). Оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян уже пригрозил, что в случае провозглашения оспорит поправки к законам в Конституционным суде, поскольку считает: нарушения процедура принятия решений парламентом.

В то же время фактически партии, создающие коалицию, уже делят несозданные посты. В качестве вице-министра обороны назывался Игорь Раев ("Объединенный список"), пост министра климата и энергетики может достаться представителю премьерского "Нового Единства" Раймонду Чударсу.