Левитс: нужно нацелиться на то, чтобы госязыком владели все постоянные жители Латвии

Политика в области государственного языка должна быть нацелена на то, чтобы им владели все постоянные жители Латвии и госязык использовался во всех сферах жизни общества, заявил в письме Кабинету министров президент Эгил Левитс.

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Как сообщили в канцелярии президента, в понедельник Левитс направил письмо правительству, в котором выразил свое мнение об укреплении латышского языка как единственного государственного языка.

Пользуясь тем, что правительство будет рассматривать основные направления государственной языковой политики в 2021-2027 гг., президент подчеркнул важность закрепленного в Конституции значения государственного языка и необходимость учитывать это в документах планирования, законодательстве и на практике.

Также Левитс указал на отдельные направления реализации государственной языковой политики. Президент призвал уже в ближайшее время устранить дискриминацию на рынке труда, когда работодатели необоснованно требуют от работников знаний русского языка. Левитс отметил, что ждет конкретных шагов и действий, чтобы искоренить подобные необоснованные требования, затрудняющие жизнь и карьеру многих людей в Латвии, а также не способствующие формированию сплоченного общества на основе латышского языка как единственного государственного.

В рамках государственной языковой политики президент призвал разработать дифференцированную политику в отношении английского языка, содействуя его широкому освоению, но в то же время предотвращая его деструктивное влияние на латышский язык. Кроме того, по мнению Левитса, необходимо обеспечить возможность изучать в латвийских школах как второй иностранный один из официальных языков ЕС.

Президент выразил поддержку тому, что в проекте основных направлений государственной языковой политики уделено особое внимание развитию латгальского языка и сохранению ливского языка.

В заключение письма президент напомнил о необходимости введения Дня государственного языка 15 октября и формирования традиций его празднования в разных общественных группах, что создаст позитивную платформу для укреплении позиций латышского языка как единственного государственного, его дальнейшего существования и развития.