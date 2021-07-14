Левитс: нужно скорректировать реформу соцналога
Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Президент Эгил Левитс призывает скорректировать налоговые изменения в отношении самозанятых и работающих на неполную ставку, сообщили агентству LЕТА в канцелярии президента.

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Во вторник Левитс в Рижском замке обсудил с министром благосостояния Гатисом Эглитисом текущие вопросы социальной политики.

В ходе встречи обсуждались проблемы самозанятых и работающих на неполную ставку, возникшие после налоговой реформы. Президент подчеркнул, что необходимо внести коррективы в реформу, чтобы обеспечить справедливую выплату социального налога, соизмеримую с реальными доходами людей.

Министр информировал президента о своих планах по минимальной базовой пенсии, которые могут упростить нынешнюю систему.

Также Эглитис рассказал о планах по содействию мобильности рабочей силы и уменьшению структурной безработицы.

Как сообщалось, с 1 июля в Латвии введен минимальный объект обязательных взносов государственного социального страхования в размере 1500 евро в квартал.

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LETA

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LETA

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Гатис Эглитис Налоги Налоговая реформа Эгил Левитс
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