Левитс: нужны резервы жителей, прошедших военную подготовку

Необходимо создать резервы жителей, которые прошли военную подготовку, считает президент Латвии Эгилс Левитс.

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В канцелярии президента порталу Delfi сообщили, что в среду, 13 июля, президент Латвии Эгилс Левитс удаленно встретился с латвийским премьером Кришьянисом Кариньшем.

Одной из тем разговора стало предложение Министерства обороны создать службу государственной обороны.

Левитс и Кариньш считают, что в этом предложении необходимо обсудить несколько вопросов, но главным из них является политическое направление, согласно которому Латвия, как и другие страны региона, планирует ввести службу государственной обороны.

"В новой геополитической ситуации нам необходимо усилить нашу обороноспособность. Союзники увеличат свое присутствие в Латвии, но и нам самим необходимо усилить свои вооруженные силы. Нужно создать запас граждан, обученных военному делу, и такая служба является правильным инструментом для обучения навыкам защиты своей страны", — отметил Левитс.

В ходе встречи Левитс и Кариньш также обсудили актуальные вопросы энергетического сектора.