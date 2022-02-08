Левитс о доплатах медикам во время пандемии: это лишь кризисное решение

После реформирования системы оплаты труда медики должны получать справедливое вознаграждение - выше, чем в период, предшествовавший пандеми, заявил президент Латвии Эгил Левитс в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

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Вчера он в числе прочего обсудил с министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом ("Для развития/За!") вопрос надбавок за работу в условиях Covid-19, которые значительно увеличили доходы медиков. По мнению должностных лиц, необходимо завершить начатую реформу системы оплаты труда в сфере здравоохранения, которая позволила бы добиться справедливого уровня вознаграждения.

В контексте надбавок, которые медики получают во время пандемии, Левитс подчеркнул, что они ограничены по времени и что Covid-19 - это особая ситуация. "Если надбавка выплачивается на протяжении длительного времени, к этому привыкают, но надо помнить, что это лишь кризисное решение", - сказал президент.

Отмена надбавок за работу в условиях Covid-19 в период после пандемии будет очень болезненным вопросом для отрасли здравоохранения, заявил в интервью агентству LETA председатель правления Клинической университетской больницы имени Паула Страдыньша Риналд Муциньш.

По словам руководителя больницы, 100-процентная надбавка, которую медицинские работники получают за работу с больными Covid-19, применяется два года и уже воспринимается персоналом как базовый оклад. Ее отмену, по словам начальника больницы, можно приравнять к "моральному похмелью" и будет очень тяжело принять.

По его мнению, выходом могла бы стать реформа заработной платы, которая была начата при предыдущем министре здравоохранения Илзе Винькеле ("Для развития/За!"), однако в настоящее время дальнейших последовательных шагов по реализации реформы не предпринимается.