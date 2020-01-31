Левитс о латвийской медицине: нехватка медсестер огромна, ситуация накалена

Нехватка медсестер в Латвии огромна, поэтому латвийское общество ждет от ответственных должностных лиц обдуманных и эффективных предложений по улучшению ситуации в сфере здравоохранения, заявил президент Эгил Левитс, выступая на заключительном мероприятии акции "Ищем сердечную сестричку".

"Мы знаем, что ситуация в медицинской отрасли накалена, и медсестры, конечно, знают это лучше всех. Очень возможно, и я также согласен с этой мыслью, что именно вопрос медсестер является одним из самых тяжелых нерешенных проблем всего здравоохранения", — сказал президент.

По его мнению, улучшения должны быть произведены в трех направлениях. Одним из них является повышение зарплат медсестер. "Это вопрос, дискуссий о котором фактически быть не может, эту реформу нужно провести", — подчеркнул Левитс, добавив, что недостаточная оплата труда врачей и других медиков также является серьезной проблемой.

Другим направлением работы является улучшение управления больницами, чтобы добиться более эффективной их работы и прозрачности оплаты труда, подчеркнул президент.

В свою очередь третьим направлением развития, по словам Левитса, должно стать упорядочивание сети больниц.

Президент выразил убежденность в том, что как медсестры и врачи, так и должностные лица, правительство и общество в целом заинтересованы в том, чтобы здравоохранение функционировало оптимально, и не только с медицинской точки зрения, но также с точки зрения сердечного отношения к пациентам.

"В этом смысле крайне важны именно медсестры. Спасибо вам", — сказал Левитс.