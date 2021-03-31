Левитс о новом суде в Латвии: в будущем его могут воспринимать как само собой разумеющееся

Эффективный и качественный судебный процесс является фактором, способствующим стабильному бизнесу, а также вопросом международной репутации государства, заявил сегодня президент Эгил Левитс на открытии суда по экономическим делам.

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По его словам, суд, который сейчас может показаться экспериментальным проектом, в будущем может восприниматься как нечто само собой разумеющееся.

"Деловая среда и общество в целом ожидают таких изменений в судебной системе, которые могли бы обеспечить более быструю и эффективную защиту прав", — заявил Левитс, подчеркнув, что в то время, когда юридические отношения становятся все более сложными, усилия правительства по повышению качества судебных услуг нужно приветствовать.

Как сообщалось, сегодня приступил к работе суд по экономическим делам, который будет рассматривать коррупционные нарушения в частном и государственном секторах, а также преступления, связанные с отмыванием денег.