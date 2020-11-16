Левитс о правительстве: такой Сейм мы выбрали. Что посеешь, то пожнешь
Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Президент Латвии Эгилс Левитс в эфире Латвийского радио в понедельник, 16 ноября, заявил, что возглавляемое Кришьянисом Кариньшем правительство работает "удовлетворительно", и по вопросам Covid-19 делает все возможное, чтобы уменьшить влияние второй волны пандемии.

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На вопрос, не исчерпал ли нынешний состав Кабинета министров своим возможности, Левитс отметил, что на данный момент трудно представить себе альтернативу. "Ну, такой состав Сейма мы выбрали, и это отражается и на правительстве. Я скажу так — что посеешь, то пожнешь", — пояснил свою логику президент.

По мнению Левитса, даже несмотря на связанный со скандалом уход в отставку министра защиты окружающей среды и регионального развития Юриса Пуце правительство способно продолжить работу не хуже, чем до этого.

Ранее премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") пожаловался журналу Ir на темп министра здравоохранения Илзе Винькеле ("Развитие/За!") в вопросах Covid-19, добавив, что и сам берет на себя полную ответственность за то, что не решил действовать раньше.

Правительство уже четыре недели активно следит за тем, что говорят медики и способности системы здравоохранения справиться, рассказал Кариньш. На прошлой неделе Минздрав впервые собрал свою прошлую группу по кризисному управлению, чтобы начать реорганизацию больниц и освободить больше коек для потенциальных больных коронавирусом.

"До этого сама система не была готова принять, что кризис развивается очень драматически. Темп, в котором осознавалась ситуация и предлагались решения, уже давно слишком медленный", — подчеркнул Кариньш.

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Юрис Пуце Эгилс Левитс Кабинет министров Кришьянис Кариньш Сейм Сейма
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