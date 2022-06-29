Левитс о саммите НАТО: "Союзники услышали нас, и их поддержка реальна"

Решения, принятые на Мадридском саммите, интегрируют потребности безопасности Латвии в планы и политику НАТО, подчеркивает президент Эгил Левитс.

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Как сообщила специалист по коммуникации медиацентра канцелярии президента Элина Креса, на саммите НАТО в Мадриде в среду была одобрена новая стратегическая концепция НАТО, которая предусматривает комплексный и скоординированный подход к укреплению обороны восточного фланга НАТО и особенно стран Балтии.

"Латвия удовлетворена мадридским саммитом НАТО, принятые в его ходе решения интегрируют наши потребности в области безопасности в планы и политику НАТО и дают возможность усилить присутствие НАТО в регионе до уровня бригад", — сказал Левитс.

Президент подчеркивает, что это исторический саммит для безопасности Латвии, стран Балтии и всего восточного фланга НАТО: меняются основы политики сдерживания и обороны НАТО. По словам Левитса, при подготовке к саммиту Латвия вместе с другими балтийскими государствами проделала большую работу для повышения осведомленности союзников о потребностях безопасности.

"Союзники услышали нас, и их поддержка реальна. Мы высоко ценим эту солидарность", — отметил президент.

В ходе саммита лидеры НАТО единогласно высказались, что действия и намерения России представляют собой наиболее серьезную прямую угрозу альянсу и что страны Балтии находятся на переднем фронте этой угрозы. По мнению президента, с точки зрения решений мадридский саммит столь же важен, как и саммит НАТО 2016 года в Варшаве, когда было принято решение о развертывании сил расширенного присутствия НАТО в странах Балтии и Польше.

Левитс также отметил, что готовность США укреплять свое региональное присутствие на восточном фланге, в Польше и странах Балтии, является яркой демонстрацией гарантий статьи 5 Вашингтонского договора.

В то же время президент указал, что решения саммита потребуют от Латвии дополнительных инвестиций в развитие Национальных вооруженных сил и постепенного достижения оборонного бюджета в размере 2,5% от валового внутреннего продукта к 2025 году.

На саммите к главам государств и правительств стран НАТО обратился президент Украины Владимир Зеленский. Левитс отметил, что НАТО продолжит и усилит поддержку Украины в сферах общей компетенции НАТО. Также обсуждалось вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

"Мы рады, что процесс вступления обеих стран сможет продвинуться. Это не только значительно укрепит безопасность в Балтийском море и на северном фланге, но и будет способствовать укреплению безопасности во всей Европе и в НАТО", — сказал Левитс.

Новая стратегическая концепция НАТО является вторым по важности политическим документом после Вашингтонского договора и руководящим принципом политики НАТО на следующее десятилетие. Работа над концепцией началась на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Риге в конце 2021 года.

В концепции подтверждается коллективная оборона в качестве основной миссии НАТО и даются рекомендации о том, как НАТО может адаптироваться к изменениям в ситуации с безопасностью. Россия признана главной угрозой евроатлантической безопасности. Также по-прежнему представляет собой угрозу терроризм.

Кроме того, союзники концептуально согласились увеличить военный бюджет НАТО, гражданский бюджет и программу инвестиций в безопасность. В Мадриде подписан документ о создании инновационного фонда НАТО, к которому присоединяется и Латвия. Это позволит НАТО и дальше оставаться союзом наиболее технологически продвинутых сил.