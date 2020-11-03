Левитс о введении более строгих ограничений: через пару недель они подействуют, и тогда немного ослабим вожжи
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Если Covid-19 будет бесконтрольно распространяться, пострадает и экономика, заявил в телепередаче "Личность дня" на телеканале Rīga TV24 президент Латвии Эгил Левитс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он добавил, что по сравнению с другими странами Европы и мира Латвия до сих пор хорошо справлялась с ограничением Covid-19. С точки зрения Левитса, это доказывает, что прежняя политика была верна.

Правительство должно реагировать на рост заражений в Латвии, и сегодня оно, возможно, примет решение об объявлении чрезвычайного положения, что позволит принимать меры по ограничению контактов между людьми, сказал Левитс.

"Очевидно, на какое-то время нужно будет ввести более строгие меры. А когда через пару недель они возымут действие, можно будет опять немного ослабить вожжи", — заявил Левитс. "Свет в конце тоннеля есть, и ограничительные меры не будут вечными", — добавил глава государства.

Левитс ждет от правительства двух вещей — конкретного плана действий и лучшего разъяснения принятых решений. По мнению президента, разработанный правительством план действий недостаточно конкретен.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv LETA

Sharing Options

43

Source

rus.DELFI.lv LETA

Tags

президент Латвии Латвия Правительство Эгил Левитс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод