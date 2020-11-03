Левитс о введении более строгих ограничений: через пару недель они подействуют, и тогда немного ослабим вожжи

Если Covid-19 будет бесконтрольно распространяться, пострадает и экономика, заявил в телепередаче "Личность дня" на телеканале Rīga TV24 президент Латвии Эгил Левитс.

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Он добавил, что по сравнению с другими странами Европы и мира Латвия до сих пор хорошо справлялась с ограничением Covid-19. С точки зрения Левитса, это доказывает, что прежняя политика была верна.

Правительство должно реагировать на рост заражений в Латвии, и сегодня оно, возможно, примет решение об объявлении чрезвычайного положения, что позволит принимать меры по ограничению контактов между людьми, сказал Левитс.

"Очевидно, на какое-то время нужно будет ввести более строгие меры. А когда через пару недель они возымут действие, можно будет опять немного ослабить вожжи", — заявил Левитс. "Свет в конце тоннеля есть, и ограничительные меры не будут вечными", — добавил глава государства.

Левитс ждет от правительства двух вещей — конкретного плана действий и лучшего разъяснения принятых решений. По мнению президента, разработанный правительством план действий недостаточно конкретен.