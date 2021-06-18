Левитс об очной работе Сейма: "Если кто-то из депутатов не хочет прививаться, это его проблема"
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"Это мое личное мнение — если кто-то из депутатов не хочет прививаться, то это его проблема, тогда он может не участвовать в работе", — заявил в интервью "Delfi TV с Янисом Домбурсом" президент Латвии Эгилс Левитс. Он считает, что сейчас, когда у всех желающих есть возможность получить прививку от Covid-19, Сейм должен возобновить очную работу.

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Во время интервью Левитс выразил надежду, что этой осенью Сейм возобновит очную работу. На вопрос, не стоило ли депутатам возобновить работу раньше, президент сказал, что так было бы лучше:

"Я думаю, что нужно было быстрее, к сожалению, Сейм колеблется. Я считаю, что сейчас, когда вакцинированным людям разрешено встречаться, Сейм должен возобновить нормальную работу."

На реплику Домбурса, что депутаты всю зиму могли работать очно, просто в больших помещениях, Левитс ответил, что тогда прививки не были столь доступны. "Это мое личное мнение — если кто-то из депутатов не хочет прививаться, то это его проблема, тогда он может не участвовать в работе", — добавил президент.

Левитс допустил, что эти депутаты могли бы участвовать в очных заседаниях, если они могут показать негативный результат анализа на Covid-19.

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Эгилс Левитс президент Латвии Delfi TV с Янисом Домбурсом Вакцинация Сейм
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