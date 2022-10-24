Левитс: обозначилось, что коалицию создадут "Новое Единство", "Объединенный список" и Нацобъединение

Обозначилось, что следущее правительство создадут три политических силы — "Новое Единство" (26), "Объединенный список (15) и Национальное объединение (13), заявил посл встречи с действующим премьером Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") президент Латвии Эгил Левитс.

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Суммарно у трех партий — 54 из 100 голосов в Сейме. Ранее предполагалось, что в коалицию могут войти и "Прогрессивные" (10 мандатов) — на этом настаивало "Новое Единство". Однако "Объединенный список" и Нацобъединение возражали против такого расширения коалиции.

Левитс заявил, что если "Новое Единство" и "Прогрессивные" захотят, то они смогут заключить двусторонний договор о сотрудничестве в Сейме, сообщает агентство LETA.

Но захотят ли "Прогрессивные" заключить такое соглашение — это "большой вопрос", признал президент.

По словам Левитса, на этой неделе три партнера по будущему правительству попытаются подписать меморандум о сотрудничестве, который послужит основой коалиции и определит принципы ее работы и будущую политику Кабинета министров. Если меморандум будет подписан всеми тремя сторонами, сразу же начнется интенсивная работа над декларацией нового правительства, в которой, как указал президент, будет обозначена модель работы Кабинета министров в конкретных проектах и ​​действиях.

В правительственной декларации будет упомянуто множество пунктов в различных сферах, по которым трем упомянутым партнерам возможной коалиции придется договориться, отметил Левитс. Он также подчеркнул, что главное не сроки, в которые должны договориться партнеры, важнее добиться серьезной правительственной декларации.

Если эта коалиция сработается, то большинство голосов обеспечено, сказал Левитс, отвечая на вопрос о стабильности коалиционного большинства. Кроме того, в случае, если "Новое Единство" и "Прогрессивные" подпишут отдельное соглашение, то по некоторым вопросам будет даже более внушительное большинство, отметил президент. Напомним, что премьер Кришьянис Кариньш "Новое Единство") заявил, что его партия может доверить "Прогрессивным" один министерский пост из тех, что полагаются "Новому Единству". Мнение "Прогрессивных" по этому поводу пока неизвестно.

По словам Левитса, в основе коалиции должна быть строгая дисциплина — коалиция должна быть единой и все решения должны быть подготовлены таким образом, чтобы партнеры могли единогласно поддержать соответствующие законопроекты.

Президент считает, что три партии сформируют правительство, которое останется у власти на все четыре года своего мандата. "О временном правительстве не может быть и речи — мы должны серьезно готовиться к следующим четырем годам", — сказал Левитс, подчеркнув, что правительство должно быть стабильным и иметь четкую программу на этот период.

На вопрос, доволен ли он темпами коалиционных переговоров, Левитс ответил утвердительно, заявив, что подготовка программы правительства на следующие четыре года требует большой работы.

По словам президента, переговоры по формированию правительства будут продолжены.