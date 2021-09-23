В среду, 22 сентября, президент Латвии Эгил Левитс на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем обратил внимание на миграционную гибридную атаку со стороны Беларуси и призвал ООН активно вмешаться в ситуацию, сообщили в канцелярии президента.

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С генсеком ООН встречались также президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Литвы Гитанас Науседа. На встрече обсуждались актуальные вопросы повестки дня ООН, разрешение международных конфликтов, изменения климата, цифровая трансформация и другие вопросы.

Левитс поздравил Гуттериша с переизбранием на пост генерального секретаря ООН, отметив его роль в решении важных вопросов и реализации реформ. Президент также сообщил о позиции Латвии по вопросам Совета Безопасности ООН, отметив, что Латвия заинтересована претендовать на статус непостоянного члена совета в 2026-2027 гг.

Президенты стран Балтии и генсек также обсуждали роль ООН в урегулировании конфликтов в Белоруссии, Украине, Грузии и Молдове и необходимость реагировать на изменения климата.

Президент Латвии с 19 по 24 сентября находится с рабочим визитом в США, где участвует в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.