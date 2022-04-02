Левитс обсудил военную помощь Украине с президентом Зеленским

В субботу Эгилс Левитс обсудил с президентом Владимиром Зеленским военную помощь, которую Латвия и другие западные страны могут предоставить Украине для отражения нападения России, сообщило агентство LETA.

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Зеленский поблагодарил Латвию за ее военный вклад в укрепление обороноспособности Украины. Левитс подтвердил, что страна и впредь будет делать все возможное, а также будет настаивать, чтобы и другие страны-члены НАТО значительно нарастили военную помощь Украине. Зеленский поблагодарил Латвию за помощью в укреплении обороноспособности в своем микроблоге Твиттер.

Президенты двух стран обсудили инициативы Латвии, направленные на привлечение России к ответственности в международных судах за агрессию против Украины, а также другие политические и гуманитарные вопросы доложила Канцелярия президента Латвии.

В конце марта Латвия отправила в Украину четырнадцать партий гуманитарной помощи для оказания помощи украинским гражданам, пострадавшим от войны с Россией, сообщил МИД.Также Латвия наравляет в Украины десятки тысяч железных "ежей" для оборонительных целей.

Министерство обороны США сообщило, что направляет в Украину дополнительно вооружений на 300 млн долларов.