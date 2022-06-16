Левитс: обучение только на госязыке положит конец расколу в обществе

У уходящего Сейма есть возможность принять историческое решение о переводе образования только на государственный язык, тем самым "положив конец расколу в обществе". Такое мнение сегодня в парламенте высказал президент Эгилс Левитс.

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В своем традиционном обращении по случаю завершения весенней сессии Сейма Левитс указал, что в Латвии существуют политические силы, которые всегда последовательно выступали за это. В свою очередь, есть и другие силы, которые считали этот шаг преждевременным или вовсе ненужным.

По словам президента, вопрос частично начали решать реформой 2004 года, согласно которой часть обучения в школах нацменьшинств стала проходить на госязыке. В 2011 году была попытка организации референдума, который предусматривал бы полный переход на обучение на латышском языке, однако эта инициатива не получила достаточной поддержки.

"Теперь этот вопрос будет закрыт более чем через 30 лет после возобновления независимости. Стоит отметить, что возможность изучения языка и культуры своего нацменьшинства останется и в будущем", — подчеркнул Левитс.

В четверг, 16 июня, Сейм в первом чтении примет решение о поправках к закону Об образовании и общем образовании. Предлагаемые правовые нормы устанавливают, что впредь на уровне основного образования обучение будет проходить только на госязыке, с постепенным введением латышского языка на всем уровне основного образования.

Начиная с 1 сентября 2023 года программы общего и основного образования будут полностью осуществляться на латышском языке в 1-х, 4-х и 7-х классах, с 1 сентября 2024 года во 2-х, 5-х и 8-х классах, а с 2025 года — в 3-х, 6-х и 9-х классах.