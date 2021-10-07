Левитс: обучение в школах на госязыке - существенный аспект для полноценной интеграции молодежи в Латвии
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Перевод обучения в школах на латышский язык является существенным для интеграции молодежи в общество и жизнь Латвии, заявил президент Эгилс Левитс в четверг, 7 октября, во время визита в Рижскую Государственную Классическую гимназию.

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В ходе беседы руководство Комитета образования, культуры и спорта Рижской думы, директор Рижской Государственной Классической гимназии Роман Алиев и учителя этого образовательного учреждения, а также директор Рижской 34-й средней школы Наталья Роголева проинформировали Левитса о том, что сейчас актуально в образовательной сфере и успешно ли прошел перевод обучения на латышский язык.

Также представители образовательных учреждений поделились с президентом своими мнениями о повседневных проблемах в работе школ во время пандемии Covid-19.

Говоря о переводе обучения на госязык, Левитс подчеркнул, что это существенный момент для полноценной интеграции молодежи в общество и жизнь государства.

На встрече обсуждались также совершенствование сети образовательных учреждений до 2027 года, качество образования и введение реформы содержания образования, упорядочение школьной сети, динамика в развитии дошкольных учреждений и сокращение очередей в детских садах. Также президент обговорил с представителями школ поддержку в переводе обучения на латышский язык.

2 апреля 2018 года в силу вступили поправки к Закону об образовании, предусматривающие постепенный перевод обучения на госязык в общеобразовательных учреждениях Латвии.

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Эгилс Левитс Статус госязыка в Латвии билингвальное образование Образование Школьная реформа
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