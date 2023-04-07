Левитс оценивает работу правительства между 7 и 8
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Работу правительства до сих пор можно оценить между 7 и 8 баллами, заявил президент Эгил Левитс в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV).

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В отличие от 13-го Сейма, в нынешнем созыве, несмотря на длительное формирование правительства, сложилась оптимальная коалиция, считает Левитс.

При этом президент предпочел бы, чтобы правительство выступило с более амбициозной программой, хотя, по его мнению, правительство движется в правильном направлении.

Левитс призывает правительство быть более решительным, например, в реорганизации школьной сети, понимая, что сами самоуправления могут не справиться с этой задачей.

Премьер-министра Кришьяниса Кариньша президент призывает быть более настойчивым в переговорах с министрами о возможном перенаправлении средств в сектор здравоохранения. "Премьер-министр поставил перед всеми министерствами задачу найти средства, которые не расходуются. Премьер-министр должен надавить на всех министров, поговорить с каждым в отдельности и поставить эту задачу", — подчеркнул Левитс.

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