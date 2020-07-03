Левитс отчитался о достижениях за год президентства и предложил модернизировать Кабмин

Первый год своего президентства Эгил Левитс назвал интенсивным и трудным — в первую очередь из-за Covid-19. Во второй год президентства он пообещал способствовать качеству принимаемых Сеймом решений и активнее модернизировать государственное управление. Его не устраивает разделение сфер ответственности между министрами.

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Одним из существенных недостатков системы государственного управления, выявленным за этот год, Левитс считает то, что у нас сложилось классическое представление о госуправлении и его отраслях, что отражается и на составе Кабмина. Однако в современном государстве существует множество "горизонтальных" сфер, таких, которые касаются разных других сфер.

"В классическом понимании 19 века у нас все в порядке. Но не в классическом понимании 21 века", — подчеркнул он. В качестве примера он назвал цифровую сферу и людей с особыми потребностями. Ими занимаются шесть министерств, но ни одно не видит ситуацию целиком, только свою часть. Похожая ситуация — в сфере демографии, семьи и детей, а также инфопространства.

Министерства плохо сотрудничают между собой или не сотрудничают вовсе, хотя часто занимаются смежными вопросами. Практических шагов по модернизации госуправления президент не назвал.

Многие задачи из-за пандемии были отложены, но не отменены, и в ближайшее время придется много заниматься делами внешней политики, прогнозирует президент.

Вторым большим блоком задач Левитс назвал участие в политических дебатах, которые касаются государства и его развития. Принятие решений — задача Сейма и правительства, а президент может приводить аргументы. Он пообещал продолжить работу над тремя выдвинутыми раньше приоритетами — принадлежность, солидарность и современное государство.

Новое административное деление — не только хозяйственный и технический вопрос, считает Левитс. Он касается также культуры и идентичности, что изначальный вариант реформы не учитывал. Поэтому уже этим летом он пообещал разработать законопроект об исторических землях латышей. Сейчас в Сатверсме говорится о четырех исторических землях — Видземе, Латгале, Курземе и Земгале — а президент хочет добавить еще и Селию.

Он пообещал укреплять информативное пространство, подчеркнув, что жителям Латвии недостаточно знать, что происходит в Мексике, Америке или Египте — нужна качественная информация о том, что происходит в Мадоне, Аглоне, Лиепае и Риге.

Левитс похвалил достижения Латвии в цифровой сфере, которая первая в ЕС стала развивать работу е-парламента. Это значит, что у Латвии в этой сфере есть хорошие наработки, и их надо развивать. Как и другие перспективные отрасли — нужно не возвращать экономику на докризисный уровень, а реструктурировать ее так, чтобы развивались именно перспективные отрасли, чтобы в них приходило больше людей. В то же время, считает он, у Латвии хорошие стартовые позиции, чтобы при этом следовать зеленому курсу ЕС и сделать экономику дружелюбной к окружающей среде.

Говоря о праве, Левитс признал, что в этой сфере есть некоторые недочеты, которыми нужно заняться. Большие надежды он возлагает на генерального прокурора Юриса Стуканса и председателя Верховного суда Айгара Струпиша.

Одним из приоритетов Левитс назвал систему высшего образования, отметив, что первоначальный вариант ее реформы был не до конца проработан. Он собирается активно участвовать в дискуссиях о ходе реформы.

Важной задачей президент считает добиться того, чтобы Латвия в 2025 году стала непостоянным ченом Совбеза ООН. Для этого её должны поддержать минимум 100 стран. Членство в Совбезе пойдёт на пользу престижу государства, его узнаваемости, а косвенно и экономике.

На посту президента Левитс был утвержден 29 мая прошлого года, а вступил в должность 8 июля. На должность претендовали трое — омбудсмен Юрис Янсонс, выдвинутый Союзом "зеленых" и крестьян, выдвинутый внутренней оппозицией KPV LV депутат Дидзис Шмитс и Левитс.

За Левитс проголосовал 61 депутат, против было 32. За Янсонса проголосовало только 8, против было 85, а Шмитса поддержали 24 депутата, против было 69. Против всех кандидатов не голосовал ни один.

После избрания Левитс произнес речь с трибуны Сейма, где пообещал быть "президентом всей Латвии".

"Я буду президентом всего народа Латвии. Президент людей всех убеждений, всех народностей, всех вероисповеданий, всех граждан Латвии. И тех, кто живет в Латвии, и тех, кто живет в большом мире. Я буду президентом, и бедных, и состоятельных людей. Я буду президентом и отверженных, и спокойных за свою жизнь людей. Мой труд будет посвящен тому, чтобы в нашей Латвии было больше солидарности. Чтобы мы все чувствовали себя ценными, нужными и принадлежащими к своему государству", — сказал тогда Левитс.

Как заявил в интервью Latvijas radio политолог Юрис Розенвалдс, обещание президент пока что не выполнил. По его мнению, Левитс действовал не как арбитр, стоящий над политическими спорами, но действовал в соответствии с пожеланиям правящей коалиции. Например, Левитс на словах выступает за законность, однако он утвердил законопроект о роспуске Рижской думы, который, по словам политолога, "был шит белыми нитками". Рижане тогда не ощущали проблем с вывозом мусора в городе (предлогом к роспуску РД стало то, что думу упрекали в неспособности справиться с предоставлением этой коммунальной услуги).

Тем не менее, отметил политолог, у части общества была надежда, что у Латвии появился президент, за которого не стыдно — и они сбылись. Эгил Левитс на этой репрезентативной должности умеет себя подать, он хороший оратор, это президент-интеллектуал. Всего Левитс за год выступил 139 раз, и за последние месяцы число выступлений снизилось из-за коронавируса, а так их могло бы быть больше.