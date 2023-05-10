Левитс отказался повторно выдвигать свою кандидатуру на пост президента Латвии (ДОПОЛНЕНО)

Президент Латвии Эгилс Левитс не станет выдвигать свою кандидатуру на этот пост во второй раз. Об этом портал Delfi проинформировала глава Медийного центра президентской канцелярии Юстине Дейчмане.

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Левитс подчеркнул, что сейчас коалиция по этому вопросу разделилась.

"Национальное объединение" и "Новое Единство" поддержали мою кандидатуру, в свою очередь, "Объединенный список" и оппозиционная партия "Латвия на первом месте" поддержат другого кандидата. Ни у кого нет ясного большинства", — отметил Левитс.

Глава государства считает, что в такой ситуации существует реальная вероятность того, что решающие голоса на выборах президента будут принадлежать партиям, не представляющим, по его мнению, латышский и прозападный курсы Латвии.

Президент сказал, что было бы наивно полагать, что голоса этих сил будут подаваться просто так, без политической подоплеки. "Расплачиваться за это придется долго. Это стало бы сигналом тому, что прокремлевские и олигархические круги могут стать соопределителями в таком важном вопросе, как выборы президента.

Это наложит отпечаток на позицию президента, создаст ему трудности в представлении интересов Латвии и ведении полного доверия диалога с нашими союзниками. Это поставит под сомнение политический курс Латвии".

"В той хрупкой ситуации с безопасностью, в которой находится Латвия, это подало бы неверный сигнал как нашим гражданам, так и нашим союзникам, и Москве", — отметил президент.

Левитс обращает внимание на то, что в 2019 году он был избран на четыре года. Он подчеркивает, что все это время исполнял обязанности президента по совести. Принимая во внимание поддержку Нацобъединения и "Нового Единства", Левитс ранее выразил готовность баллотироваться и на второй срок, подчеркнув, что коалиция должна согласовать единого кандидата.

"Переизбрание на второй срок не является для меня самоцелью. Принимая во внимание фактически формирующуюся в настоящее время коалицию с прокремлевски ориентированными и связанными с олигархами политическими силами, я принял решение не участвовать в президентских выборах 31 мая", — сказал действующий президент.

Левитс призывает и другого кандидата, которого поддерживает партнер по коалиции, — основателя "Объединенного списка" Улдиса Пиленса — действовать аналогичным образом. По мнению президента, это позволит нынешней коалиции согласовать единого кандидата на пост президента в интересах Латвийского государства.

Левитс благодарит за поддержку Нацобъединение, "Новое Единство" и всех своих соратников, имеющих схожие взгляды на национальные фундаментальные ценности Латвии и политическое место нашей страны в Европе.

Президент обращает внимание на то, что он всегда выступал за латвийскую и ориентированную на Запад Латвию, за ценности, определенные в ведении к Конституции, принятие которого он инициировал в 2014 году.

По словам Левитса, при нынешнем политическом составе Сейма единственной реально возможной коалицией, которая может более или менее гарантировать такую одновременно национальную и западную ориентацию Латвии, является действующая коалиция, состоящая из "Нового Единства", Нацобъединения и "Объединенного списка". Поэтому после выборов 2022 года президент активно выступил за создание коалиции в таком составе, ожидая от нее потенциально амбициозной программы реформ. По словам Левитса, в то время он считал, что в эту коалицию могут войти и "Прогрессивные".

До сих пор публично были объявлены два потенциальных кандидата на пост президента государства: действующий президент Левитс и основатель "Объединенного списка", архитектор и предприниматель Пиленс, кандидатуру которого "Объединенный список" уже официально выдвинул в среду. Левитса планировало выдвинуть Национальное объединение.

Ни один из двух упомянутых кандидатов до сих пор не получил убедительной поддержки в Сейме, но коалиция еще не достигла согласия в вопросе по кандидату, и премьер-министр Кришьянис Кариньш в среду допустил, что "Новое Единство" также может выдвинуть своего кандидата на пост президента.

Согласно позиции Левитса, коалиции следовало бы договориться о конкретном кандидате, иначе фактически сформируется коалиция, в которой один партнер по коалиции "создаст блок" с политическими силами, действующими не в интересах Латвии.

Выдвижение кандидатов на пост президента началось 9 мая и завершится в выходные. Выборы президента состоятся в Сейме в последний день мая.