Левитс отправился с визитом в Израиль. Его сопровождают министр экономики, мэр Риги и 55 предпринимателей

Президент Латвии Эгилс Левитс в понедельник и вторник, 28 и 29 ноября, будет находиться с государственным визитом в Израиле, сообщили в канцелярии главы государства.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Cегодня Левитс встретится с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, премьер-министром и министром иностранных дел Яиром Лапидом и Биньямином Нетаньяху, которому поручено формирование нового правительства.

В ходе специальной церемонии Левитс возложит венок на национальном кладбище Израиля, посетит мемориальный музей и исследовательский центр Холокоста "Яд Вашем" и парламент Израиля.

Во вторник, 29 ноября, президент откроет латвийско-израильский бизнес-форум, встретится с представителями латышского культурного общества и откроет мозаику Богоматери Аглонской в базилике Благовещения в Назарете.

В поездке Левитса будут сопровождать супруга Андра Левите, министр экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение), мэр Риги Мартиньш Стакис и делегация предпринимателей.

Президента Эгила Левитса во время государственного визита в Израиль сопровождает делегация из 55 предпринимателей, сообщили агентству LETA в Латвийском агентстве инвестиций и развития (ЛАИР).

В ходе государственного визита в Израиль бизнесмены посетят различные отраслевые ассоциации, встретятся с текущими и потенциальными деловыми партнерами, а также примут участие в латвийско-израильском бизнес-форуме. В ходе визита планируется официальное открытие представительства ЛАИР в Израиле.

"Латвия и Израиль, несмотря на расстояние между двумя странами, имеют много общего с точки зрения как исторического опыта, так и характера людей. Креативность, инновационный подход и ментальная стойкость объединяют жителей Латвии и Израиля. Это отличная основа для улучшения сотрудничества. Цель визита — привезти в Латвию контакты новых партнеров для наших бизнесменов и инвестиционные возможности для страны", — отметила министр экономики Илзе Индриксоне.

Планируется, что в первый день визита, в понедельник, у бизнесменов будет возможность посетить израильскую "Кремниевую долину", штаб-квартиру Google в Тель-Авиве, Европейский институт инноваций и технологий (EIT Hub Israel) и Ассоциацию производителей Израиля.

Во вторник, 29 ноября, состоится латвийско-израильский бизнес-форум, который откроют Левитс и министр туризма Израиля Йоэль Развозов.

В ходе бизнес-форума будут подписаны договоры о сотрудничестве между медицинским центром Sheba и Рижским университетом им. Страдиньша, между детским медицинским центром Schneider и Детской клинической университетской больницей, между медицинским центром Share Zedek и Латвийским университетом, между медцентром Sourasky в Тель-Авиве и Латвийским университетом.

Также на бизнес-форуме будут представлены предложения стран и проведены две дискуссии.

"Израиль признан в мире страной стартапов. У них есть своя "Кремниевая долина", которая является одним из важнейших центров передовых технологий в мире. Здесь представлено большинство ведущих мировых технологических компаний, которые покупают самые перспективные стартапы. Рынок перенасыщен, поэтому мы видим возможность для успешного партнерства как в привлечении инвестиций, так и в сотрудничестве между научными учреждениями", — говорит директор ЛАИР Каспарс Рожкалнс.

Представительство ЛАИР в Израиле возглавит Ирина Рубинчик.