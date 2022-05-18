Левитс: памятник в Пардаугаве должен быть демонтирован

В Пардаугаве будет демонтирован "памятник оккупантов", заявил после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем президент Латвии Эгилс Левитс.

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По словам Левитса, и он, и премьер-министр считают, что памятник в Пардаугаве не может оставаться на своем месте и должен быть демонтирован.

Политик указал, что в Сейм подан законопроект для как можно более быстрого сноса монумента. Левитс заявил, что в ходе рассмотрения законопроекта будет принято решение о том, как лучше всего его реализовать.

"В любом случае законопроект нельзя принимать в спешке, поскольку это создаст новые проблемы, но и затягивать с этим не следует. "Памятник оккупантов" необходимо демонтировать, а потом смотреть, что делать с похожими монументами по всей стране, однако основной проблемой сейчас является памятник в Пардаугаве, который будет демонтирован", — отметил президент.

Ранее сообщалось, что несколько компаний обратились в Рижскую думу с предложением помочь бесплатно организовать демонтаж памятника в парке Победы.

Самоуправление получило письма от предприятий JaunRīga Eco и Forma 2, которые предложили безвозмездно обеспечить строительный надзор за сносом памятника.