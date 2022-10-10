Левитс: переименовать улицы должен нынешний Сейм
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Закон о переименовании улиц, призванный "освободить публичное пространство от прославления тоталитарного режима и русификации", должен принять 13-й Сейм, заявил президент Латвии Эгил Левитс на встрече с представителями Центра публичной памяти.

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Закон о переименовании улиц, призванный "освободить публичное пространство от прославления тоталитарного режима и русификации", должен принять 13-й Сейм, заявил президент Латвии Эгил Левитс на встрече с представителями Центра публичной памяти.

Он поблагодарил за проделанную работу представителей центра, которые составили список улиц и площадей, названный в честь русских деятелей науки и культуры или латышей, сотрудничавших с советской властью. По мнению президента, название улиц — это часть общей политики, которая влияет на людей, даже если они этого не осознают.

Левитс считает, что законопроект следует принять этому Сейму, а не следующему.

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