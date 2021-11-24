Левитс подал в Сейм законопроект, предусматривающий создание должности госминистра
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Современное управление нуждается в государственных министрах с ясной политической ответственностью за межотраслевые сферы, считает президент Латвии Эгилс Левитс. Глава государства подал в Сейм поправки к Закону "О структуре Кабинета министров", предусматривающее возможность создания одной или нескольких должностей межотраслевых госминистров.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Я инициировал внести изменения в Закон "О структуре Кабинета министров", которые предусматривают, что правительство может назначать одного или нескольких государственных министров на свой срок полномочий или установленный срок по предложению премьер-министра. Назначение госминистров допускается в целях обеспечения полноценного горизонтального сотрудничества исполнительной власти и эффективного внедрения установленных приоритетов Кабинета министров", — говорится в письме президента Сейму.

Левитс отметил, что "в вертикальном управлении каждый видит проблему с точки зрения своей отрасли, но обычно не может эффективно оценить ситуацию в целом и должным образом управлять ею. Это требует горизонтальной политики и межотраслевого сотрудничества".

Президент страны указал, что возможность назначения государственных министров даст больше гибкости в структурировании правительства и определении сфер политической ответственности.

"Политика в отношении детей и семьи, а также цифровая политика — это лишь некоторые из областей, в которых отсутствует такое межотраслевое сотрудничество и политическая ответственность за разработку и реализацию политики на местах", — заявил президент в письме парламенту.

Левитс призывает Сейм рассмотреть и поддержать предложение, чтобы норма о госминистрах вступила в силу сразу в момент подтверждения полномочий следующего, 14-го Сейма, который будет избран в октябре следующего года. Это даст возможность назначить госминистров уже в новом правительстве, которое будет сформировано по итогам парламентских выборов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

10

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Эгилс Левитс президент Латвии Кабинет министров Сейм Сейма
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Удобно и надежно. Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе