Левитс поддержит возвращение в Сатверсме пункта, разрешающего правительству принимать законы без участия Сейма

Президент Латвии Эгилс Левитс готов поддержать возвращение в Сатверсме 81-й статьи, которая гласит, что в периоды между сессиями Сейма, если создалась чрезвычайная ситуация, Кабинет министров имеет право издавать обладающие силой законы. Эту норму из основного закона Латвии вычеркнули более десяти лет назад, и сейчас законодательный процесс невозможен без участия Сейма.

При этом Левитс в интервью Латвийскому радио заявил, что готов поддержать возвращение данной нормы, если сам Сейм одобрит ее.

Сегодня президент проведет заседание руководителей всех ветвей власти — законодательной, исполнительной и судебной — чтобы решить, как легитимно продолжить работу госуправления после того, как часть политиков на 14 дней уйдут на карантин из-за распространения болезни Covid-19.

В интервью TV3 Левитс заявил, что совещание будет проходить удаленно. В нем примут участие премьер-министр Кришьянис Кариньш, спикер Сейма Инара Мурниеце, председатель Конституционного суда Инета Зиемеле и председатель Верховного суда Ивар Бичкович.

На совещании будет решаться вопрос, каким образом государство может функционировать в сложившейся ситуации. Государство должно сохранить дееспособность, и это будет достигнуто, заверил глава государства.

Кариньш на TV3 заявил, что на работу правительства самоизоляция не повлияет, так как уже ранее решено было работать удаленно.

Левитс заявил, что народ Латвии доказал свою способность мобилизоваться в трудные моменты и преодолевать сложности. "Так будет и сейчас", — добавил он.

По мнению Левитса, до сих пор Латвия приняла для ограничения эпидемии лучшие решения, чем некоторые старые западные демократии. Это было сделано разумно, а не эмоционально, на основании рекомендаций специалистов.