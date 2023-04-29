Левитс: политическая воля в Европе так же важна, как и обороноспособность

Политическая воля в Европе в этих геополитических условиях так же важна, как и обороноспособность, подчеркнул в пятницу на форуме Vigoni в Гамбурге президент Эгил Левитс, сообщила руководитель медиацентра канцелярии президента Юстине Дайчмане.

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Делясь мыслями о том, что важнее всего для будущего Европы в нынешних геополитических условиях, Левитс в своем выступлении подчеркнул, что для того, чтобы взять на себя политическую ответственность и действовать, необходима политическая воля. По словам президента Латвии, эта объединенная европейская политическая воля должна и впредь транслироваться на международном уровне, чтобы усилить роль Европы в мире.

"Мы находимся в мире, где классически автократическая Россия с ее идеологией "русского мира" ставит под сомнение право на существование украинской нации и территории", — подчеркнул Левитс.

По его мнению, если Европа проявит слабость и западный мир допустит возможность того, чтобы эта идея избранности своей нации, империалистического, колониального мышления набрала силу, одержала победу и добилась уступок от Европы, будут и другие войны.

После оккупации Россией территории Грузии в 2008 году, после аннексии Крыма в 2014 году, после российского вторжения в Украину в 2021 году опять последует очередное вторжение, но этого не должно произойти, предупредил президент.

Левитс подчеркнул, что Запад в настоящее время продемонстрировал высокий уровень солидарности: Япония, Австралия и Новая Зеландия, наряду с Европой и США, также подали четкий сигнал и предприняли соответствующие действия по поддержке Украины. Президент Латвии подчеркнул, что Украине и дальше будет оказываться максимально возможная поддержка.

Отныне Гамбургский университет будет каждый год приглашать выступить с речью о будущем Европы какого-либо гостя. Левитс, который когда-то окончил этот университет, был приглашен первым.