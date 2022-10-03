Левитс поручил Кариньшу начать переговоры о создании новой коалиции

В понедельник, 3 октября, президент Латвии Эгилс Левитс уполномочил действующего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") начать консультации с остальные партиями о создании новой коалиции по итогам выборов в 14-й Сейм, сообщает агентство LETA.

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Планируется, что через неделю Кариньш проиформирует Левитса о результатах переговоров.

Президент допускает возможно, что, если переговоры будут успешными, то по их завершению Кариньш будет номинирован вновь на должность премьер-министра.

Левитс еще раз подчеркнул, что перед тем, как будет назван будущий глава Кабинета министров, необходимо разработать коалиционный договор, в котором будут ясно определены приоритеты реформ правительства и ожидаемые результаты, предложена современная модель правительства, которая, в том числе, охватывает те сферы, которые сейчас не охвачены.

После сегодняшней серии встреч с партиями, избранными в 14-й Сейм, Левитс заявил, что следующий Кабинет министров должен стать правительством реформ.

Как уже сообщалось, по предварительным результатам на выборах в Сейм 14-го созыва, "Новое Единство" получило 26 мандатов, Союз зеленых и крестьян — 16, "Объединенный список" — 15, Национальное объединение — 13, "За стабильность!" — 11, "Прогрессивные" — 10, а "Латвия на первом месте" — девять.

Пока ядро коалиции выглядит так: "Новое Единство", "Объединенный список", Национальное объединение, у которых суммарно 54 из 100 голосов в новом Сейме. Ключевой вопрос — станут ли четвертым партнером "Прогрессивные", которые обеспечат коалицию дополнительно 10 голосами в Сейме. Во вторник, 4 октября, премьерское "Новое Единство" начнет встречи с потенциальными коалиционными партнерами.