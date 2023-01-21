Левитс посетит Плявиняс и Екабпилс
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Президент Латвии Эгилс Левитс сегодня, 21 января, посетит Плявиняс и Екабпилс, сообщила агентству ЛЕТА специалист по коммуникациям медиацентра канцелярии президента Элина Креса.

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В Плявиняс президент встретится с председателем Айзкраукльской краевой думы Леоном Лидумсом и руководителем управления Плявиньского объединения Андрисом Амбайнисом, чтобы обсудить готовность города к кризисным ситуациям, в том числе наводнениям.

Затем президент отправится в Екабпилс и ознакомится с ситуацией в городе после наводнения. Президент обсудит с представителями самоуправления и различных учреждений и служб укрепление инфраструктуры города для защиты от наводнений, вопросы гражданской обороны и кризисного управления.

Ранее Екабпилс пострадал от наводнения в результате подъема воды в Даугаве. В городе были затоплены обширные территории, а в городской защитной дамбе возникли протечки, поэтому возникли опасения по поводу ее устойчивости.

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