Президент Латвии Эгил Левитс заявил в интервью Латвийского радио, что нападение на Украину не может не оказать влияния и на настроения российского народа. Аналогичное мнение в эфире Латвийского радио высказал министр обороны Артис Пабрикс (АР!).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Президент Латвии Эгил Левитс также заявил в интервью Латвийскому Радио, что Россию необходимо изолировать от всего мира, добавив, что задача НАТО — помочь украинцам.

Он также сообщил, что вторжение в Украину — это начало конца режима Владимира Путина, потому что это нападение не может не повлиять на нападавшего.

Левитс сказал, что в ближайшее время он отправится на консультации с союзниками в Варшаву. Речь пойдет об укреплении восточного фланга НАТО.

"Мы можем чувствовать себя в безопасности. Нас защищает 5-я статья договора НАТО", — сказал президент Латвии.

5-я статья НАТО гласит, что нападение на страну Альянс является нападением на весь Альянс.